Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Европы

Зарплата аргентинского нападающего - 8,3 миллиона евро в месяц.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов из пяти ведущих европейских чемпионатов.

Данный рейтинг представило французское издание L'Equipe, сообщает Marca.

Месси с зарплатой 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов обошел Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Неймара из ПСЖ.

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Топ-8 высокооплачиваемых игроков Европы (суммы до вычета налогов)

1. Лионель Месси ("Барселона") - 8,3 млн евро в месяц

2. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 4,5 млн евро

3. Неймар (ПСЖ) - 3 млн евро

4. Антуан Гризманн ("Барселона») - 2,9 млн евро

5. Луис Суарес ("Барселона") - 2,9 млн евро

6. Гарет Бэйл ("Реал") - 2,5 млн евро

7. Эден Азар ("Реал") - 2,5 млн евро

8. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 1,8 млн евро

Добавим, что в АПЛ самым высокооплачиваемым игроком является вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа (1,76 миллиона евро), а в Бундеслиге лидируют игроки "Баварии" Роберт Левандовски и Филиппе Коутиньо (по 1,66 миллиона евро).

УНИАН ранее также сообщал о том, что Криштиану Роналду вошел в тройку лучших бомбардиров в истории футбола.