"Нечего добавить": в ФИФА не подтвердили информацию об отстранении России от ЧМ-2022
В Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировали информацию катарского телеканала о том, что WADA уведомила Россию о запрете участвовать в ЧМ-2022.
Слова пресс-службы ФИФА приводит ТАСС.
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"Нам нечего добавить к нашему декабрьскому заявлению, в котором мы сообщили, что ФИФА находится в контакте с WADA и ASOIF (Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта) по поводу распространения решения исполнительного комитета WADA на футбол", - заявили в ФИФА.
Напомним, ранее в WADA называли условия возможного выступления России на ЧМ-2022.
В связи с манипуляциями в Московской антидопинговой лаборатории решением WADA Россия была отстранена от участия во всех международных турнирах на четыре года, однако эти санкции не вступят в силу до решения Спортивного арбитражного суда, в котором Россия пытается оспорить решение.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что отстранение России не коснется Евро-2020.