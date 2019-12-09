"Предусмотрены исключения": глава WADA подтвердил, что отстранение России не коснется Евро-2020

УЕФА не контролируется WADA.

Россия не будет отстранена от участия на чемпионате Евро-2020 и проведения части матчей турнира в Санкт-Петербурге.

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Об этом заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди в комментарии The Independent.

"В санкциях есть исключения. Россия сможет принимать матчи, а также участвовать в Евро-2020 следующим летом, потому что руководство европейского футбола (УЕФА - прим.) не относится к понятию Major Event Organizers, предусмотренному Международным кодексом соответствия. Также стандарты соответствия WADA не относятся к УЕФА", - отметил Риди.

При этом велика вероятность, что Россия пропустит чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. Официально подтвердить отстранение после решения WADA должны в ФИФА.

Напомним, в Лозанне прошло заседание исполкома WADA, посвященное вопросу статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Решение лишить этого статуса организацию было принято единогласно.

Россия была на четыре года отстранена от участия во всех крупных международных турнирах, в том числе Олимпийских играх и чемпионатах мира. Также РФ не сможет принимать международные старты во всех видах спорта.

Россия сыграет на Евро-2020 в группе B с Бельгией, Данией и Финляндией. Также четыре поединка турнира состоятся в Санкт-Петербурге.

УНИАН ранее сообщал, что в России признали массовую подмену допинг-проб.