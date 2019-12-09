В WADA назвали условия возможного выступления России на ЧМ-2022

Под флагом России команда уже точно на турнире не сыграет.

Глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор прокомментировал перспективы участия сборной России на чемпионате мира-2022 в Катаре.

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Чиновника цитирует Sport24.

"Будет ли Россия участвовать в чемпионате мира по футболу? Сначала надо посмотреть, квалифицируется ли она на него. Если она отберется, то не сможет выступать там с названием "Россия" и под флагом своей страны. А каждый футболист будет вынужден пройти индивидуальную процедуру допуска. Процедуру должны утвердить в ФИФА", - отметил Тейлор.

При этом глава комиссии подчеркнул, что российского флага на любых соревнованиях не будет:

"Хочу заметить, что российского флага на крупных международных соревнованиях не будет. Не важно, индивидуальный это вид спорта или командный - все спортсмены будут допускаться отдельно.

За каждый случай мы пока не можем говорить, потому что последнее слово за каждым отдельным атлетом остается за CAS, который будет выносить решение".

Напомним, Россия была на четыре года отстранена от участия во всех крупных международных турнирах, в том числе Олимпийских играх и чемпионатах мира. Также РФ не сможет принимать международные старты во всех видах спорта.

УНИАН ранее сообщал о том, что отстранение России не коснется Евро-2020.