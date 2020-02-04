Дольше, чем предполагалось: стала известна дата возвращения Ярмоленко после травмы

Украинец продолжает находиться в лазарете из-за травмы бедра.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко может не выйти на поле до конца зимы из-за травмы.

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Обновленную информацию по состоянию футболиста опубликовал football.london.

Ожидается, что 30-летний украинец сможет приступить к полноценной работе только 29 февраля. Таким образом, он точно не появится на поле в матчах с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем", а также вряд ли успеет вернуться к игре с "Саутгемптоном" 29 февраля.

Напомним, Ярмоленко получил травму задней поверхности бедра и не появляется на поле с 14 декабря. 21 января главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес заявил, что украинец пропустит еще три недели, но теперь восстановление затягивается.

В текущем сезоне на счету Ярмоленко 3 гола и 1 ассист в 15 матчах АПЛ.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Вест Хэм" готов продать Ярмоленко.