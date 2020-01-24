Названа сумма: лондонский Арсенал сделал Шахтеру предложение по украинскому защитнику

Лондонцы не хотят платить сразу и предложили свои условия.

Донецкий "Шахтер" получил предложение от лондонского "Арсенала" по трансферу защитника сборной Украины Николая Матвиенко.

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Подробности переговоров сообщил портал zbirna.com со ссылкой на источники в Лондоне.

"Арсенал" настроен в ближайшее время подписать украинского футболиста, а переговоры продолжаются. Клуб АПЛ не готов платить за игрока всю сумму сразу и предложил "горнякам" свой вариант.

"Канониры" готовы взять Матвиенко в аренду до конца сезона за 5,3 миллиона евро, а также прописать в договоре пункт обязательного выкупа защитника за 26 миллионов евро уже летом.

Ранее появилась информация, что "Шахтер" хочет получить за своего футболиста сумму порядка 35,5 миллиона евро.

Матвиенко в текущем сезоне провел за "Шахтер" 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также он сыграл 26 поединков за сборную Украины.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" обошел "Динамо" в рейтинге лучших клубов мира.