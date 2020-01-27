Динамо разгромило команду Милевского и Хачериди (видео)
Киевское "Динамо" провело очередной товарищеский поединок в рамках подготовки ко второй части сезона.
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Команда Алексея Михайличенко в турецком Белеке сыграла с чемпионом Беларуси "Динамо-Брест". Поединок завершился уверенной победой украинцев со счетом 3:0.
Еще в первом тайме дубль на свой счет записал защитник Йосип Пиварич, а после перерыва точку поставил Миккель Дуэлунд.
Стоит отметить, что весь первый тайм в составе "Динамо-Брест" играли трое украинцев - Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский.
"Динамо" - "Динамо-Брест" - 3:0
Голы: Пиварич, 22, 36, Дуэлунд, 74
"Динамо" Киев (1-й тайм): Бущан, Пиварич, Кадар, Вивчаренко, Забарный, Кадири, Буяльский, Андриевский, Караваев, Шапаренко, Каргбо
"Динамо" Киев (2-й тайм): Бойко, Кендзера, Сирота, Попов, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Дуэлунд, Цитаишвили, де Пена, Соль
Полное видео матча
Заключительный матч на сборе "Динамо" проведет против казахстанского "Кайрата" 28 января.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" проиграло прошлый матч на сборе хорватскому "Хайдуку".