Динамо разгромило команду Милевского и Хачериди (видео)

Чемпион Беларуси не сумел навязать борьбу киевлянам.

Киевское "Динамо" провело очередной товарищеский поединок в рамках подготовки ко второй части сезона.

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Команда Алексея Михайличенко в турецком Белеке сыграла с чемпионом Беларуси "Динамо-Брест". Поединок завершился уверенной победой украинцев со счетом 3:0.

Еще в первом тайме дубль на свой счет записал защитник Йосип Пиварич, а после перерыва точку поставил Миккель Дуэлунд.

Стоит отметить, что весь первый тайм в составе "Динамо-Брест" играли трое украинцев - Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский.

"Динамо" - "Динамо-Брест" - 3:0

Голы: Пиварич, 22, 36, Дуэлунд, 74

"Динамо" Киев (1-й тайм): Бущан, Пиварич, Кадар, Вивчаренко, Забарный, Кадири, Буяльский, Андриевский, Караваев, Шапаренко, Каргбо

"Динамо" Киев (2-й тайм): Бойко, Кендзера, Сирота, Попов, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Дуэлунд, Цитаишвили, де Пена, Соль

Полное видео матча

Заключительный матч на сборе "Динамо" проведет против казахстанского "Кайрата" 28 января.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" проиграло прошлый матч на сборе хорватскому "Хайдуку".