Динамо потерпело поражение в контрольном матче (видео)

Киевляне впервые проиграли на сборе в Турции.

Киевское "Динамо" в рамках подготовки ко второй части сезона провело спарринг с хорватским "Хайдуком", который в своем национальном первенстве занимает второе место.

Встреча завершилась минимальным поражением динамовцев - 0:1. Единственный мяч киевляне пропустили на 90-й минуте встречи после стандарта.

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Стоит отметить, что на 20-й минуте игры голкипер "Динамо" Георгий Бущан отразил пенальти.

Киевляне потерпели первое поражение на сборе.

"Динамо" - "Хайдук" - 0:1

Гол: Радич

"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цитаишвили, Русин

"Динамо" (2-й тайм): Бущан, Караваев, Кадар, Сирота, Вивчаренко, Кадири, Забарный, Пиварич, Буяльский, Дуэлунд, Соль

Полное видео матча

Следующий контрольный матч "Динамо" проведет 27 января. Соперником киевлян будет "Динамо-Брест".

Как сообщал УНИАН, ранее на сборе в Турции "Динамо" разгромило "Вардар".