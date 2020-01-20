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УПЛ не будет отменять плей-офф за Лигу Европы (документ)

09:49, 20 января 2020
Футбол
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УПЛ не будет менять регламент сезона / upl.ua

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Об этом сообщается на странице программы "ТаТоТаке" в Facebook.

Изначально УПЛ разослала клубам письмо, в котором говорилось о предложении Украинской ассоциации футбола отменить игры плей-офф за участие в Лиге Европы в интересах национальной сборной.

Кроме того, в письме сообщалось об изменении дат ряда туров УПЛ, а также матчей 1/4 и 1/2 Кубка Украины.

facebook.com/tatotake

Однако уже на следующий день УПЛ отправила новое письмо, в котором об отмене матчей плей-офф речи уже не идет. Сообщается лишь об изменении дат матчей 1/4 и 1/2 Кубка Украины, а также  12 туров УПЛ в связи с обращением тренерского штаба сборной Украины, который попросил завершить чемпионат до 16 мая.

facebook.com/tatotake

"Почему вдруг УПЛ (или УАФ?) передумала - неизвестно. Похоже, сами поняли (или кто подсказал?), что предложили полную ахинею", - отметили в "ТаТоТаке".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УПЛ опубликовала календарь 19 и 20 туров.

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