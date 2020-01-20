Турецкий вратарь получил красную карточку после двух подряд отбитых пенальти (видео)

Место в воротах пришлось занять полевому игроку, который тоже отразил удар с "точки".

Необычный эпизод произошел в матче 19-го тура третьего по силе дивизиона Турции между "Ушакспором" и "Велимешеспором".

Вратарь "Ушакспора" Эрсин Айдын был удален после того, как отбил два подряд удара с одиннадцатиметровой отметки.

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Рефери посчитал, что Айдын нарушил правила, когда отражал первый удар с "точки", и показал голкиперу желтую карточку. Пенальти пришлось перебивать, но Айдын снова среагировал на удар. Однако арбитр вновь увидел в действиях голкипера нарушение и показал ему второй "горчичник".

На этом история не закончилась. Место в воротах занял полевой игрок "Ушакспора" Левент Актуг, который тоже отбил пенальти, причем сделал это по правилам.

"Я ни разу в жизни не видел в матчах ничего подобного", - сказал главный тренер "Ушакспора" Хасан Шимшир.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что школьник из США покорил сеть феноменальным исполнением пенальти.