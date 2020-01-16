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Сделал сальто: школьник из США покорил сеть феноменальным исполнением пенальти (видео)

17:41, 16 января 2020
Футбол
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Пенальти в исполнении школьника / скриншот

Шэйди Бучанен во время исполнения пенальти сделал сальто назад. При этом юному футболисту удалось нанести прицельный удар под перекладину.

Видео в сети разместил один самых популярных Instagram-аккаунтов о футболе 433.

В Instagram также появилось видео с другого ракурса, на котором можно увидеть безумную реакцию партнеров Бучанена по команде.

"Думаю, теперь я известен", - написал юный футболист в сети.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что антигерой финала ЛЧ Лорис Кариус пропустил очередной курьезный гол.

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