Сделал сальто: школьник из США покорил сеть феноменальным исполнением пенальти (видео)

Юный футболист стал знаменитым благодаря необычному удару с "точки".

Юный футболист из школы в городе Паркленд в американской Флориде прославился в сети благодаря необычной технике исполнения пенальти.

Шэйди Бучанен во время исполнения пенальти сделал сальто назад. При этом юному футболисту удалось нанести прицельный удар под перекладину.

Видео в сети разместил один самых популярных Instagram-аккаунтов о футболе 433.

В Instagram также появилось видео с другого ракурса, на котором можно увидеть безумную реакцию партнеров Бучанена по команде.

"Думаю, теперь я известен", - написал юный футболист в сети.

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