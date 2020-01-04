Французский футболист погиб в автокатастрофе

Спортсмен разбился, когда возвращался с тренировки.

Французский нападающий "Генгама" Натаэль Жюлан погиб в автокатастрофе.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба Лиги 2.

Известно, что машина 23-летнего футболиста попала в аварию, когда он возвращался с тренировки.

По информации L’Equipe, авария произошла на глазах у одного из партнеров Жюлана по команде, который ехал следом. Форвард находился в машине один и не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло.

"Клуб "Генгам" находится в трауре. Мы были крайне огорчены, когда узнали о случайной смерти нашего футболиста Натаэля Жюлана. Все работники клуба выражают глубокие соболезнования семье Натаэля", - говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне Жюлан провел за "Генгам" всего два матча - один в Лиге 2 и один в Кубке Франции.

УНИАН ранее сообщал о том, что легендарный боксер умер от сердечного приступа.