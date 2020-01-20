"Обрел шикарную команду": Ракицкий оценил свой первый год в Зените

Украинскому футболисту нравится в Санкт-Петербурге.

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий оценил свой первый год в составе российского "Зенита"

В интервью официальному сайту "Зенита" Ракицкий сказал, что счастлив в клубе:

"Год в Петербурге - счастливый для меня. Обрел шикарный стадион, шикарную команду, обалденный город, потрясающих болельщиков. Горжусь их поддержкой".

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Также Ракицкий рассказал, чему ему нравится Санкт-Петербург:

"Нравится район, где я живу, хоть он и за городом. У меня там все есть. В пятнадцати минутах - горнолыжка, хорошие рестораны, детский клуб просто шикарный - дочку пару раз отдавали, не хотела уходить. Центр города нравится. Люди добрые. Уличные музыканты выступают на Большой Конюшенной. Прикольно, можно послушать, потанцевать".

Футболист выразил мнение, что прибавил за год в "Зените":

"Не мне судить. Для себя считаю, что да, а решают пусть тренеры и специалисты".

Напомним, в ноябре прошлого года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Защитник перестал получать вызов в главную команду страны после того, как перешел в "Зенит".

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинского футболиста шокировало отчисление из клуба из-за поездки в Россию.