"Не мог предположить": украинского футболиста шокировало отчисление из клуба из-за поездки в Россию

Игорь Сикорский удивлен, почему такую же реакцию общества не вызвали поездки в Россию Андрея Шевченко и Александра Усика.

Нападающий Игорь Сикорский, с которым клуб Первой лиги "Агробизнес" разорвал контракт из-за поездки в Россию, прокомментировал данную ситуацию.

В комментарии сайту Sport Arena Сикорский заявил, что его шокировало данное решение клуба.

"Я действительно ездил в Питер на четыре дня по приглашению родственников. Честно говоря, даже предположить не мог, во что мне это выльется. Если бы я знал, что из-за этой поездки вокруг моего имени будет столько шума, а клуб захочет расторгнуть контракт, то понятно, что об этой поездке я бы и не задумывался", - сказал Сикорский.

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Форвард также удивился, почему поездки более известных спортсменов в Россию не вызывали такого резонанса:

"Действительно, это вызвало у меня шок. Но с другой стороны, почему, когда Андрей Шевченко во время войны с Россией посетил хоккейный матч в Питере, то это не вызвало настолько бурную реакцию у украинского сообщества, не было такого хайпа, как в случае со мной? Или, хоть Усик провел свой бой в России, но он по-прежнему является желанным героем многих украинских СМИ".

"Я все понимаю, и согласен с любым решением клуба из Волочиска. Принимаю его таким, какое оно есть", - добавил нападающий.

В текущем сезоне Сикорский провел за "Агробизнес" 18 матчей в Первой лиге и забил в них 8 голов.

Также УНИАН сообщал о том, что экс-форвард сборной Украины выразил готовность поработать в России.