Хет-трик за 23 минуты: норвежский форвард-вундеркинд феерически дебютировал за Боруссию (видео)

Для того, чтобы забить дебютный гол, Эрлингу Холанду понадобилось 183 секунды.

19-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в своем первом матче в составе дортмундской "Боруссии".

Невероятный дебют Холанда, который в текущем сезоне заявил о себе в составе "Зальцбурга", состоялся в матче 18-го тура Бундеслиги против "Аугсбурга".

Норвежец вышел на замену на 56-й минуте матча, когда его команда проигрывала. Уже через 183 секунды Холанд забил свой первый гол, а на 70-й и 79-й минутах отличился еще дважды.

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На счету форварда три удара по воротам и три гола. На хет-трик у него ушло лишь 23 минуты.

Результативная игра норвежца помогла "Боруссии" одержать победу со счетом 5:3.

Холанд стал вторым после Пьера-Эмерика Обамеянга футболистом в истории "Боруссии", которому удалось оформить хет-трик в дебютном матче.

Видео доступно на YouTube-канале "Футбол 1/2".

Также УНИАН сообщал о том, что звездный нападающий "Барселоны" выбыл на длительный срок.