Зинченко в третий раз подряд не попал в заявку Манчестер Сити на игру
16:49, 18 января 2020Футбол
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Пеп Гвардиола перестал доверять украинскому футболисту.
Александр Зинченко / REUTERS
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч 23-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас".
Главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола уже в третий раз подряд оставил Зинченко вне заявки на матч.
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В предыдущий раз украинец появлялся на поле 4 января, когда отличился голом в матче Кубка Англии против "Порт Вейл".
Отметим, что на позиции левого защитника, на которой Зинченко играет в "Ман Сити", вновь вышел француз Бенджамен Менди.
В текущем сезоне на счету Зинченко 1 гол в 14 матчах за "Сити".
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский вратарь Андрей Лунин допустил результативную ошибку в дебютном матче за испанский клуб.
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