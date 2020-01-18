Зинченко в третий раз подряд не попал в заявку Манчестер Сити на игру

Пеп Гвардиола перестал доверять украинскому футболисту.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч 23-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

Главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола уже в третий раз подряд оставил Зинченко вне заявки на матч.

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В предыдущий раз украинец появлялся на поле 4 января, когда отличился голом в матче Кубка Англии против "Порт Вейл".

Отметим, что на позиции левого защитника, на которой Зинченко играет в "Ман Сити", вновь вышел француз Бенджамен Менди.

В текущем сезоне на счету Зинченко 1 гол в 14 матчах за "Сити".

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский вратарь Андрей Лунин допустил результативную ошибку в дебютном матче за испанский клуб.