Зинченко забил первый гол в сезоне за Манчестер Сити (видео)
21:39, 04 января 2020Футбол
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"Горожане" одержали победу в матче Кубка Англии.
Зинченко празднует гол / REUTERS
Футболист сборной Украины Александр Зинченко отметился голом за "Манчестер Сити" в матче третьего раунда Кубка Англии против "Порт Вейла".
Украинец вышел на поле в стартовом составе, на 20-й минуте нанес дальний удар - мяч после рикошета оказался в сетке ворот гостей.
"Манчестер Сити" в итоге одержал победу со счетом 4:1.
Для Зинченко этот гол стал первым в текущем сезоне за английский клуб. Всего на его счету 12 матчей во всех турнирах.
УНИАН ранее сообщал о том, как украинские спортсмены встречали Новый год.
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