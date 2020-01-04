Зинченко забил первый гол в сезоне за Манчестер Сити (видео)

"Горожане" одержали победу в матче Кубка Англии.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко отметился голом за "Манчестер Сити" в матче третьего раунда Кубка Англии против "Порт Вейла".

Украинец вышел на поле в стартовом составе, на 20-й минуте нанес дальний удар - мяч после рикошета оказался в сетке ворот гостей.

"Манчестер Сити" в итоге одержал победу со счетом 4:1.

Для Зинченко этот гол стал первым в текущем сезоне за английский клуб. Всего на его счету 12 матчей во всех турнирах.

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