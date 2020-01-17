Украинский вратарь Лунин допустил результативную ошибку в дебютном матче за новый клуб (видео)

Андрей Лунин впервые вышел на поле в составе "Овьедо".

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин дебютировал в составе испанского "Овьедо". Украинец вышел на поле в матче 23-го тура Сегунды против "Альмерии".

Для украинского голкипера матч сложился неудачно. Во втором тайме он сперва пропустил с пенальти, а затем ошибся на пару с защитником Алехандро Аррибасом, что привело к еще одному голу "Альмерии".

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Лунин зачем-то выбежал за пределы штрафной, после чего у него возникло недопонимание с партнером по команде. Аррибас решил оставить мяч голкиперу, но украинец не ожидал этого и замешкался. В результате мяч достался игроку "Альмерии", а Лунин в прыжке не сумел остановить соперника.

Матч завершился поражением "Овьедо" со счетом 0:2.

Напомним, Лунин будет выступать за "Овьедо" на правах аренды до конца сезона.

Как сообщал УНИАН, ранее Лунин стал героем матча в своей последней игре за "Вальядолид".