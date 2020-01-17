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Бывший форвард сборной Украины перешел в азербайджанский клуб (фото)

10:30, 17 января 2020
Футбол
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Девич уже выступал за Сабах / фото: sabahfc.az

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Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского клуба.

Соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2019/20.

Нынешний сезон Девич начинал в сербском "Вождоваце", за который провел 12 поединков и забил 4 гола, после чего получил статус свободного агента.

За "Сабах" экс-форвард "Металлиста" и "Шахтера" уже выступал в сезоне-2018/19 и стал автором первого гола команды в элите азербайджанского футбола.

Марко Девич провел в составе сборной Украины 35 матчей и забил семь голов.

УНИАН ранее сообщал о том, что экс-футболист сборной Украины заявил о готовности поработать в российском клубе.

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