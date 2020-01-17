Бывший форвард сборной Украины перешел в азербайджанский клуб (фото)
10:30, 17 января 2020Футбол
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Марко Девич уже выступал в составе "Сабаха".
Девич уже выступал за Сабах / фото: sabahfc.az
Украинский нападающий сербского происхождения Марко Девич подписал контракт с "Сабахом".
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Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского клуба.
Соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2019/20.
Нынешний сезон Девич начинал в сербском "Вождоваце", за который провел 12 поединков и забил 4 гола, после чего получил статус свободного агента.
За "Сабах" экс-форвард "Металлиста" и "Шахтера" уже выступал в сезоне-2018/19 и стал автором первого гола команды в элите азербайджанского футбола.
Марко Девич провел в составе сборной Украины 35 матчей и забил семь голов.
УНИАН ранее сообщал о том, что экс-футболист сборной Украины заявил о готовности поработать в российском клубе.
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