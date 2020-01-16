"Интересно": экс-футболист сборной Украины заявил о готовности поработать в российском клубе

Андрей Воронин хотел бы попробовать себя в роли спортивного директора.

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин рассказал о возможном сотрудничестве с московским "Динамо".

"Были разговоры с московским "Динамо", не исключено, что у нас получится какое-нибудь сотрудничество в будущем. Летом меня очень сильно хотел в своем штабе видеть Дима Хохлов, но по некоторым личным причинам этого не произошло. Тем не менее я нахожусь на связи с клубом, мы общаемся. Не исключаю, что в будущем я еще пригожусь "бело-голубым", - рассказал Воронин в интервью news.ru.

"Встречался с руководством "бело-голубых", разговаривали на разные темы. У нас сложились неплохие отношения. Посмотрим, к чему это приведет. Есть различные варианты", - сказал Воронин, также отметив, что на данный момент речь не идет о работе тренером.

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Экс-футболист подчеркнул, что ему было бы интересно попробовать себя в роли спортивного директора:

"Мне было бы интересно поработать в этом направлении, но я не буду рассказывать вам то, о чем конкретно мы разговариваем с клубом. Да, они ищут опытного спортивного директора, который помог бы "Динамо" выйти на новый уровень. Но я в данной сфере не работал никогда - ну кроме тренировок любительского клуба. Это интересная должность, так как задачи стоят очень амбициозные".

Напомним, Воронин выступал за московское "Динамо" с 2010 по 2012, а также с 2013 по 2014 годы.

Также УНИАН сообщал о том, что украинский футболист в Москве снялся в ролике российских YouTube-блогеров.