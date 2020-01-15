Украинский футболист перешел из одного испанского клуба в другой
Украинский защитник Василий Кравец на правах аренды перешел из испанского "Леганеса" в испанский "Луго", который выступает во втором по силе дивизионе - Сегунде.
Об этом сообщил официальный сайт "Луго".
Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Официальная презентация Кравца состоится 16 января.
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Стоит отметить, что 22-летний Кравец ранее уже выступал за "Луго" с 2017 по 2019 годы, после чего в январе перешел в "Леганес".
В текущем сезоне Кравец выпал из состава "Леганеса". За полгода украинец не появлялся на поле в матчах чемпионата Испании и сыграл лишь в одном поединке Кубка Испании - в декабре против "Андорры".
"Луго" идет в зоне вылета Сегунды, располагаясь на 20-й строчке.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский вратарь Андрей Лунин сменил клуб в Испании.