Гол Роналду помог Ювентусу обыграть Рому и вернуться на вершину Серии А

Туринцы забили два быстрых гола.

В центральном матче 19-го тура итальянской Серии А "Рома" принимала "Ювентус".

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Туринский клуб сумел одержать победу со счетом 2:1.

Действующие чемпионы Италии очень удачно начали поединок и забили два быстрых гола. На 3-й минуте после подачи со штрафного точный удар из-под защитника нанес Демирал.

На 9-й минуте пенальти заработал Дибала, который реализовал Роналду ударом в правый нижний угол.

Во втором тайме римляне все активнее шли вперед: Джеко проверил на прочность штангу, а Щесны несколько раз выручал "Юве". На 68-й минуте "Рома" заработала пенальти, а Перотти сократил отставание с точки, но на большее хозяев не хватило.

"Ювентус" набрал 48 очков и теперь вновь лидирует в турнирной таблице, опережая "Интер" на два пункта. На счету "Ромы" 35 очков и пятое место.

"Рома" - "Ювентус" - 1:2

Голы: Перотти, 69 (пен.) - Демирал, 3, Роналду, 10 (пен.)

"Рома": Пау Лопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Верету (Кристанте, 66), Диавара, Дзаньоло (Ундер, 36), Пеллегрини, Перотти (Калинич, 82), Джеко

"Ювентус": Щесны, Кудрадо, Демирал (де Лигт, 19), Бонуччи, Алекс Сандро, Рабьо, Пьянич, Матюиди, Рэмси (Данило, 70), Дибала (Игуаин, 69), Роналду

Предупреждения: Верету, Коларов, Манчини, Калинич, Кристанте, Флоренци - Пьянич, де Лигт, Куадрадо

УНИАН ранее сообщал о том, что "Реал" обыграл "Атлетико" и завоевал Суперкубок Испании.