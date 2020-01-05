18-летний игрок Ливерпуля забил фантастический победный гол в Кубке Англии (видео)

Кертис Джонс принес "красным" победу в мерсисайдском дерби.

В рамках третьего раунда Кубка Англии "Ливерпуль" принимал "Эвертон". Встреча завершилась минимальной победой "красных", которые играли не основным составом - 1:0.

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Единственный в матче гол на 71-й минуте невероятно красивым ударом забил 18-летний полузащитник Кертис Джонс.

После перепасовки с Дивоком Ориги Джонс обводящим ударом из-за пределов штрафной направил мяч в дальнюю "девятку" ворот - сфера ударилась об перекладину, после чего залетела за линию.

Для Джонса этот гол стал первым в карьере на взрослом уровне.

УНИАН ранее также сообщал о том, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп резко высказался о слишком плотном графике игр.