18-летний игрок Ливерпуля забил фантастический победный гол в Кубке Англии (видео)
В рамках третьего раунда Кубка Англии "Ливерпуль" принимал "Эвертон". Встреча завершилась минимальной победой "красных", которые играли не основным составом - 1:0.
Читайте такжеГод без поражений: Ливерпуль одержал очередную победу в АПЛ и повторил рекорд (видео)
Единственный в матче гол на 71-й минуте невероятно красивым ударом забил 18-летний полузащитник Кертис Джонс.
После перепасовки с Дивоком Ориги Джонс обводящим ударом из-за пределов штрафной направил мяч в дальнюю "девятку" ворот - сфера ударилась об перекладину, после чего залетела за линию.
Для Джонса этот гол стал первым в карьере на взрослом уровне.
No words. #EmiratesFACuppic.twitter.com/Mqxgt3fqLn— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 5 января 2020 г.
FA CUP > Goal - 1:0 - 71' Jones C. (Origi D.), Liverpool Vs Everton #ynwa#liverpool#LIVEVEpic.twitter.com/FSkPQ8Z3vf— Ivan (@choivanka) 5 января 2020 г.
УНИАН ранее также сообщал о том, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп резко высказался о слишком плотном графике игр.