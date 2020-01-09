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На сбор не полетит: нападающий Динамо ищет себе новый клуб

18:34, 09 января 2020
Футбол
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Жерсон Родригес не полетит на сборы с Динамо / фото: Динамо Киев

Журналист Андрей Шахов в Telegram-канале "Шах и Шах" сообщил, что "Динамо" не рассчитывает на форварда:

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"Киевское "Динамо" больше не рассчитывает на своего летнего новичка из Люксембурга Жерсона Родригеса. Футболист вместе со своим агентом занимается поиском нового клуба для дальнейшей аренды".

Шахов также сообщил, что Родригес не полетит с "Динамо" на турецкий сбор.

Напомним, в декабре стало известно, что "Динамо" планирует расстаться с Родригесом, так как игрок неоднократно нарушал дисциплину.

Всего за киевлян вингер провел 12 матчей и забил 2 гола.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" объявило об аренде бразильца Сидклея.

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Теги: #Динамо#Жерсон Родригес