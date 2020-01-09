На сбор не полетит: нападающий Динамо ищет себе новый клуб

Киевляне планируют продать игрока сборной Люксембурга Жерсона Родригеса.

Нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес покинет киевское "Динамо" в зимнее межсезонье.

Журналист Андрей Шахов в Telegram-канале "Шах и Шах" сообщил, что "Динамо" не рассчитывает на форварда:

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"Киевское "Динамо" больше не рассчитывает на своего летнего новичка из Люксембурга Жерсона Родригеса. Футболист вместе со своим агентом занимается поиском нового клуба для дальнейшей аренды".

Шахов также сообщил, что Родригес не полетит с "Динамо" на турецкий сбор.

Напомним, в декабре стало известно, что "Динамо" планирует расстаться с Родригесом, так как игрок неоднократно нарушал дисциплину.

Всего за киевлян вингер провел 12 матчей и забил 2 гола.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" объявило об аренде бразильца Сидклея.