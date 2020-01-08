Динамо объявило об аренде легионера

Бразилец Сидклей будет выступать за "Коринтианс".

Бразильский защитник "Динамо" Сидклей на правах аренды перешел в "Коринтианс".

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Арендное соглашение рассчитано на год - до 31 декабря 2020 года.

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Сидклей уже приступил к тренировкам в бразильском клубе.

Ранее в СМИ появилась информация, что бразилец согласился на значительное понижение зарплаты, чтобы перейти в "Коринтианс".

В текущем сезоне Сидклей не провел за "Динамо" ни одного официального матча.

Напомним, бразилец выступал за "Коринтианс" перед тем, как перебраться в Украину.

УНИАН ранее также сообщал о том, что полузащитник "Динамо" Денис Гармаш перешел в турецкий клуб.