Динамо объявило об аренде легионера
17:28, 08 января 2020Футбол
249 0
Бразилец Сидклей будет выступать за "Коринтианс".
Сидклей в текущем сезоне не играл за Динамо / фото: dynamo.kiev.ua
Бразильский защитник "Динамо" Сидклей на правах аренды перешел в "Коринтианс".
Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".
Арендное соглашение рассчитано на год - до 31 декабря 2020 года.
Читайте такжеТурецкий топ-клуб пытается подписать лидера Динамо - СМИ
Сидклей уже приступил к тренировкам в бразильском клубе.
Ранее в СМИ появилась информация, что бразилец согласился на значительное понижение зарплаты, чтобы перейти в "Коринтианс".
В текущем сезоне Сидклей не провел за "Динамо" ни одного официального матча.
Напомним, бразилец выступал за "Коринтианс" перед тем, как перебраться в Украину.
УНИАН ранее также сообщал о том, что полузащитник "Динамо" Денис Гармаш перешел в турецкий клуб.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter