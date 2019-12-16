"Переведен в дубль": Динамо хочет продать Жерсона Родригеса

Футболист неоднократно нарушал дисциплину, о чем сообщил источник.

Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес больше не нужен столичному клубу.

Об этом сообщил Telegram-канал "Записки Динамовца".

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По информации источника, 24-летний футболист сборной Люксембурга уже переведен в дубль, а в зимнее трансферное окно "Динамо" выставит Родригеса на трансфер.

Одной из причин такого шага является то, что игрок неоднократно приезжал на тренировки с запахом перегара.

Стоит отметить, что Родригес перешел в "Динамо" из японского "Джубило Иваты" прошлым летом за 2 миллиона евро. Всего за киевлян вингер провел 12 матчей и забил 2 гола, а в последних играх легионер не попадал даже в запас.

Контракт Жерсона Родригеса с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.

УНИАН ранее сообщал о том, что стало известно, с кем "Динамо" сыграет в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.