Позади - Ливерпуль: Шахтер вошел в топ-15 команд Лиги чемпионов за десять лет
16:04, 09 января 2020Футбол
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Речь идет о количестве очков, которые набирали команды на турнире.
Шахтер провел 64 матча в ЛЧ за 10 лет / фото: shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" занял 14-е место в списке лучших команд Лиги чемпионов по количеству набранных очков за последние десять лет.
Об этом сообщил портал Transfermarkt в Instagram.
"Горняки" провели 64 матча и набрали 85 очков, опередив обоих финалистов прошлогоднего розыгрыша турнира - "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
В первую тройку вошли испанские и немецкий гранды - мадридский "Реал" (254 очка), "Барселона" (243 очка) и "Бавария" (240 очков).
В нынешнем розыгрыше ЛЧ "Шахтер" выступал в группе C с "Ман Сити", "Аталантой" и загребским "Динамо", заняв третье место, которое не позволило выйти в плей-офф.
УНИАН ранее также сообщал о том, что киевское "Динамо" вошло в пятерку лучших клубов Лиги Европы за десять лет.
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