Позади - Ливерпуль: Шахтер вошел в топ-15 команд Лиги чемпионов за десять лет

Речь идет о количестве очков, которые набирали команды на турнире.

Донецкий "Шахтер" занял 14-е место в списке лучших команд Лиги чемпионов по количеству набранных очков за последние десять лет.

Об этом сообщил портал Transfermarkt в Instagram.

"Горняки" провели 64 матча и набрали 85 очков, опередив обоих финалистов прошлогоднего розыгрыша турнира - "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

В первую тройку вошли испанские и немецкий гранды - мадридский "Реал" (254 очка), "Барселона" (243 очка) и "Бавария" (240 очков).

В нынешнем розыгрыше ЛЧ "Шахтер" выступал в группе C с "Ман Сити", "Аталантой" и загребским "Динамо", заняв третье место, которое не позволило выйти в плей-офф.

УНИАН ранее также сообщал о том, что киевское "Динамо" вошло в пятерку лучших клубов Лиги Европы за десять лет.