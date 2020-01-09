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Позади - Ливерпуль: Шахтер вошел в топ-15 команд Лиги чемпионов за десять лет

16:04, 09 января 2020
Футбол
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Шахтер провел 64 матча в ЛЧ за 10 лет / фото: shakhtar.com

Об этом сообщил портал Transfermarkt в Instagram.

"Горняки" провели 64 матча и набрали 85 очков, опередив обоих финалистов прошлогоднего розыгрыша турнира - "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

В первую тройку вошли испанские и немецкий гранды - мадридский "Реал" (254 очка), "Барселона" (243 очка) и "Бавария" (240 очков).

В нынешнем розыгрыше ЛЧ "Шахтер" выступал в группе C с "Ман Сити", "Аталантой" и загребским "Динамо", заняв третье место, которое не позволило выйти в плей-офф.

УНИАН ранее также сообщал о том, что киевское "Динамо" вошло в пятерку лучших клубов Лиги Европы за десять лет.

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Теги: #Шахтер#Барселона#Бавария#Лига чемпионов#Ливерпуль#Реал Мадрид