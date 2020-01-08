Динамо вошло в пятерку лучших клубов Лиги Европы за десять лет
20:31, 08 января 2020Футбол
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Киевляне входят в число лучших по набранным очкам.
Динамо набрало 113 очков в 70 матчах / фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" заняло пятое место в рейтинге лучших клубов Лиги Европы за последние десять лет по количеству набранных очков.
Об этом сообщает портал Transfermarkt в Instagram.
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В 70 матчах в рамках турнира "Динамо" сумело набрать 113 очков.
Еще один представитель Украины "Днепр" расположился в рейтинге на 16-м месте - клуб, который уже прекратил свое существование, за десятилетие набрал 77 очков.
В тройку лучших вошли испанские "Севилья" (136 очков) и "Вильярреал" (128), а также "Зальцбург" (120).
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" вошло в топ-15 команд в истории ЛЧ.
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