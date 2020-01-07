Испанская газета включила Лунина в сборную разочарований первого круга Ла Лиги

В текущем сезоне 20-летний голкипер принял участие лишь в одном кубковом поединке.

Голкипер Вальядолида Андрей Лунин попал в символическую сборную главных разочарований по итогам первого круга Примеры.

Украинский голкипер присоединился к "фиолетово-белым" минувшим летом на правах аренды, но не сумел закрепиться в составе команды, передает football.ua.

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В текущем сезоне 20-летний голкипер принял участие лишь в одном кубковом поединке.

Символическая сборная разочарований от Marca выглядит следующим образом:

Андрей Лунин (Вальядолид) - Фернандо Калеро (Эспаньол), Жан-Клер Тодибо, Хуниор Фирпо (оба - Барселона) - Жоау Фелиш, Маркос Льоренте (оба - Атлетико), Денис Суарес (Сельта), Рони Лопеш (Севилья) - Борха Иглесиас, Люк де Йонг (оба - Севилья), Лука Йович (Реал Мадрид).

Ранее сообщалось, что сэйв вратаря сборной Украины Андрея Лунина вошел в десятку лучших по итогам 2019 года в чемпионате Испании. Действия украинца позволили ему занять седьмое место.