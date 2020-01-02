Сэйв Лунина включен в топ-10 по итогам 2019 года в чемпионате Испании (видео)

Украинец отметился ярким действием еще в составе "Леганеса".

Сэйв вратаря сборной Украины Андрея Лунина вошел в десятку лучших по итогам 2019 года в чемпионате Испании. Действия украинца позволили ему занять седьмое место.

Лунин отметился ярким спасением в составе "Леганеса" в матче против мадридского "Атлетико", потащив удар со штрафного.

Видео опубликовал официальный YouTube-канал Ла Лиги.

Права на украинца принадлежат мадридскому "Реалу", а за "Леганес" он выступал на правах аренды. В настоящий момент Лунин находится в "Вальядолиде".

Напомним, ранее сообщалось, что "Реал" хочет досрочно вернуть Лунина из аренды в "Вальядолиде" и подыскать ему новый клуб. В мадридском клубе недовольны тем, что украинец практически не выходит на поле. В этом сезоне Лунин сыграл за "Вальядолид" лишь один раз.

УНИАН ранее сообщал о том, что на Лунина претендует клуб из дивизиона Зозули.