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Райо Вальекано получил наказание за расизм в адрес Зозули

16:00, 27 декабря 2019
Футбол
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Зозуля в прошлом мог перейти в Райо, но фанаты сорвали трансфер / фото: twitter.com/albacetebpsad

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Резолюция опубликована на официальном сайте Федерации.

Клуб Сегунды оштрафован на 18 тысяч евро. Также "Райо" будет вынужден закрыть часть трибун на двух ближайших домашних поединках.

Напомним, 15 декабря матч чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван из-за оскорблений в адрес Зозули со стороны фанатов "Райо", которые назвали украинца "Е****м нацистом".

Игроки "Альбасете" поддержали украинца и отказались выходить на второй тайм.

Матч будет доигран при пустых трибунах.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Зозуля объяснил свои резонансные фото.

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Теги: #Роман Зозуля