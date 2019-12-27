Райо Вальекано получил наказание за расизм в адрес Зозули
16:00, 27 декабря 2019Футбол
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Клуб ответит за поведение болельщиков.
Зозуля в прошлом мог перейти в Райо, но фанаты сорвали трансфер / фото: twitter.com/albacetebpsad
Федерация футбола Испании приняла решение наказать "Райо Вальекано" за ситуацию с расизмом в адрес форварда "Альбасете" Романа Зозули.
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Резолюция опубликована на официальном сайте Федерации.
Клуб Сегунды оштрафован на 18 тысяч евро. Также "Райо" будет вынужден закрыть часть трибун на двух ближайших домашних поединках.
Напомним, 15 декабря матч чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван из-за оскорблений в адрес Зозули со стороны фанатов "Райо", которые назвали украинца "Е****м нацистом".
Игроки "Альбасете" поддержали украинца и отказались выходить на второй тайм.
Матч будет доигран при пустых трибунах.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Зозуля объяснил свои резонансные фото.
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