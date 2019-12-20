"Выясняются нюансы": Динамо сделало заявление по ситуации с допинг-тестом Беседина

Киевский клуб уведомили о том, что форвард, возможно, нарушил антидопинговые правила.

Киевское "Динамо" на своем официальном сайте сделало заявление касательно информации о том, что нападающий Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме" (3:4).

В киевском клубе заявили, что получили уведомление о том, что Беседин, возможно, нарушил антидопинговые правила.

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"19 декабря 2019 года ФК "Динамо" Киев был официально уведомлен о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются", - сообщили в "Динамо".

Также отмечается, что "Динамо" пока "не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур", так как соблюдает требования о конфиденциальности.

Напомним, по данным СМИ, Беседин пока отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинского легкоатлета лишили золотой медали Олимпиады-2012 из-за допинга.