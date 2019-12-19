Украинского тяжелоатлета лишили золотой медали Олимпиады-2012

Алексей Торохтий признан виновным в нарушении антидопинговых правил.

Международный олимпийский комитет отобрал у украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия золотую медаль Олимпиады-2012, которую он завоевал в весовой категории до 105 кг.

Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

Результат Торохтия на Олимпийских играх-2012 аннулирован, спортсмена обязали вернуть медаль.

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Торохтий лишился золотой медали из-за проваленного допинг-теста. Перепроверка допинг-проб, взятых во время Олимпиады-2012, показала наличие запрещенного вещества (дегидрохлорметилтестостерона) в анализе Торохтия. Таким образом, украинец признан виновным в нарушении антидопинговых правил.

Торохтий также дисквалифицирован Международной федерацией тяжелой атлетики на 2 года (с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года).

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинскую чемпионку Универсиады дисквалифицировали на два года.