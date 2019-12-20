Лондонский Арсенал объявил о назначении нового главного тренера
16:23, 20 декабря 2019Футбол
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"Канониров" будет тренировать экс-игрок клуба.
Микель Артета - главный тренер Арсенала / фото: twitter.com/arsenal
Новым главным тренером лондонского "Арсенала" стал испанский специалист Микель Артета.
Об этом сообщает официальный сайт "канониров".
Контракт с 37-летним Артетой рассчитан на 3,5 года.
Для Артеты это первый опыт работы главным тренером. Ранее он входил в штаб Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".
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Отметим, что в бытность игроком Артета провел в составе "Арсенала" пять лет (с 2011 по 2016 годы) и был капитаном команды.
Напомним, ранее "Арсенал" уволил с поста главного тренера команды Унаи Эмери, после чего исполняющим обязанности был Фредрик Юнгберг.
На данный момент "канониры" занимают десятое место в турнирной таблице АПЛ.
Как сообщал УНИАН, ранее о назначении нового главного тренера объявил итальянский "Наполи".
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