Лондонский Арсенал объявил о назначении нового главного тренера

"Канониров" будет тренировать экс-игрок клуба.

Новым главным тренером лондонского "Арсенала" стал испанский специалист Микель Артета.

Об этом сообщает официальный сайт "канониров".

Контракт с 37-летним Артетой рассчитан на 3,5 года.

Для Артеты это первый опыт работы главным тренером. Ранее он входил в штаб Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

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Отметим, что в бытность игроком Артета провел в составе "Арсенала" пять лет (с 2011 по 2016 годы) и был капитаном команды.

Напомним, ранее "Арсенал" уволил с поста главного тренера команды Унаи Эмери, после чего исполняющим обязанности был Фредрик Юнгберг.

На данный момент "канониры" занимают десятое место в турнирной таблице АПЛ.

Как сообщал УНИАН, ранее о назначении нового главного тренера объявил итальянский "Наполи".