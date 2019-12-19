Украина осталась в топ-25 рейтинга ФИФА

В последнем месяце года команда Андрея Шевченко не проводила матчей.

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

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Сборная Украины в мировой классификации продолжает находиться на 24-м месте.

В декабре большинство сборных не проводили матчей, поэтому в топ-50 произошло всего одно изменение - Южная Корея поднялась на одну ступень и стала 40-й.

1. Бельгия - 1765 очков

2. Франция - 1733

3. Бразилия - 1712

4. Англия - 1661

5. Уругвай - 1645

6. Хорватия - 1642

7. Португалия - 1639

8. Испания - 1636

9. Аргентина - 1623

10. Колумбия - 1622...

24. Украина - 1537

Соперники украинцев по группе на чемпионате Европы Нидерланды и Австрия занимают 14-е и 26-е места соответственно.

Напомним, сборная Украины еще в ноябре завершила отборочный цикл Евро-2020, сыграв вничью с Сербией (2:2) на выезде. Подопечные Шевченко еще раньше гарантировали себе выход в финальную часть турнира с первого места в группе.

УНИАН ранее сообщал о том, что стало известно, где пройдет товарищеский матч Франция - Украина.