Кубковый ноль: Лунин дебютировал в составе Вальядолида
20:51, 18 декабря 2019Футбол
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Украинский голкипер впервые получил игровое время.
Лунин провел первый матч в сезоне за клуб / фото: marca.com
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин провел первый матч за "Вальядолид" после перехода в клуб из мадридского "Реала" на правах аренды.
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Команда украинца в 1/64 финала Кубка Испании встречалась с "Толосой", представляющей четвертый по силе дивизион чемпионата Испании.
Поединок завершился победой клуба Примеры со счетом 3:0, а Лунин провел на поле всю игру и сохранил ворота на замке.
Стоит отметить, что Лунин был арендован "Вальядолидом" еще в начале сезона, но главный тренер команды Серхио Гонсалес Сориано до минувшей игры не предоставлял шансов украинцу.
УНИАН ранее сообщал о том, что Лунина хотят арендовать клубы из ряда европейских чемпионатов.
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