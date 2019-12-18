Кубковый ноль: Лунин дебютировал в составе Вальядолида

Украинский голкипер впервые получил игровое время.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин провел первый матч за "Вальядолид" после перехода в клуб из мадридского "Реала" на правах аренды.

Читайте такжеВратарь сборной Украины посетил церемонию вручения Золотого мяча (фото, видео)

Команда украинца в 1/64 финала Кубка Испании встречалась с "Толосой", представляющей четвертый по силе дивизион чемпионата Испании.

Поединок завершился победой клуба Примеры со счетом 3:0, а Лунин провел на поле всю игру и сохранил ворота на замке.

Стоит отметить, что Лунин был арендован "Вальядолидом" еще в начале сезона, но главный тренер команды Серхио Гонсалес Сориано до минувшей игры не предоставлял шансов украинцу.

УНИАН ранее сообщал о том, что Лунина хотят арендовать клубы из ряда европейских чемпионатов.