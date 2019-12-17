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Cкауты английского суперклуба просматривали защитника сборной Украины

16:55, 17 декабря 2019
Футбол
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Матвиенко может стать одноклубником Зинченко / фото: ФК Шахтер

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Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-аташе Андрея Шевченко Николай Васильков.

"Сейчас дискутируем с коллегами из Англии, насколько реален интерес к Матвиенко со стороны Гвардиолы. Мне пишут из манчестерской газеты Trinity, что скауты "Ман Сити" его просматривали", - сообщил журналист.

23-летний футболист является воспитанником "горняков". В нынешнем сезоне на его счету 21 матч, 1 гол и 1 ассист во всех турнирах. Также он провел 26 поединков за сборную Украины.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" в январе планирует расстаться с легионером.

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Теги: #Шахтер#Манчестер Сити