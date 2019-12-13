Лига Европы: результаты матчей 6-го тура, итоговое положение команд

"Рома" преодолела групповой этап, "МЮ" одержал разгромную победу, а "Ференцварош" Сергея Реброва не вышел в плей-офф.

12 декабря завершился групповой этап Лиги Европы 2019-2020. Из каждой группы в плей-офф турнира вышли по две лучшие команды. Украинские "Динамо" и "Александрия" пробиться в плей-офф не сумели. Результаты матчей Группа А АПОЕЛ - "Севилья" - 1:0 "Карабах" - "Дюделандж" - 1:1 Итоговое положение команд: "Севилья" - 15 очков, АПОЕЛ - 10, "Карабах" - 5, "Дюделандж" - 4 Читайте такжеДинамо позорно вылетело из Лиги Европы Группа В "Копенгаген" - "Мальме" - 0:1 "Динамо" Киев - "Лугано" - 1:1 Итоговое положение команд: "Мальме" - 11 очков, "Копенгаген" - 9, "Динамо" Киев - 7, "Лугано" - 3 Группа С "Базель" - "Трабзонспор" - 2:0 "Хетафе" - "Краснодар" - 3:0 Итоговое положение команд: "Базель" - 13 очков, "Хетафе" - 12, "Краснодар" - 9, "Трабзонспор" - 1 Группа D ЛАСК - "Спортинг" - 3:0 ПСВ - "Русенборг" - 1:1 Итоговое положение команд: ЛАСК - 13 очков, "Спортинг" - 12, ПСВ - 8, "Русенборг" - 1 Группа E "Клуж" - "Селтик" - 2:0 "Ренн" - "Лацио" - 2:0 Итоговое положение команд: "Селтик" - 13 очков, "Клуж" - 12, "Лацио" - 6, "Ренн" - 4 Группа F "Стандард" - "Арсенал" - 2:2 "Айнтрахт" Франкфурт - "Витория Гимарайнш" - 2:3 Итоговое положение команд: "Арсенал" - 13 очков, "Айнтрахт" Франкфурт - 9, "Стандард" - 8, "Витория Гимарайнш" - 5 Группа G "Рейнджерс" - "Янг Бойз" - 1:1 "Порту" - "Фейеноорд" - 3:2 Итоговое положение команд: "Порту" - 10 очков, "Рейнджерс" - 9, "Янг Бойз" - 8, "Фейеноорд" - 5 Группа H "Эспаньол" - ЦСКА - 0:1 "Лудогорец" - "Ференцварош" - 1:1 Итоговое положение команд: "Эспаньол" - 11 очков, "Лудогорец" - 8, "Ференцварош" - 7, ЦСКА - 5 Группа I "Вольфсбург" - "Сент-Этьен" - 1:0 "Гент" - "Александрия" - 2:1 Итоговое положение команд: "Гент" - 12 очков, "Вольфсбург" - 11, "Сент-Этьен" - 4, "Александрия" - 3 Группа J "Боруссия" Менхенгладбах - "Истанбул" - 1:2 "Рома" - "Вольфсберг" - 2:2 Итоговое положение команд: "Истанбул" - 10, "Рома" - 9, "Боруссия" Менхенгладбах - 8, "Вольфсберг" Группа K "Вулверхэмптон" - "Бешикташ" - 4:0 "Слован" Братислава - "Брага" - 2:4 Итоговое положение команд: "Брага" - 14 очков, "Вулверхэмптон" - 13, "Слован" - 4, "Бешикташ" - 3 Группа L "Манчестер Юнайтед" - АЗ - 4:0 "Партизан" - "Астана" - 4:1 Итоговое положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 13 очков, АЗ - 9, "Партизан" - 8, "Астана" - 3 УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" не будет сеяным при жеребьевке плей-офф Лиги Европы.

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