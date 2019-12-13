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Лига Европы: результаты матчей 6-го тура, итоговое положение команд

00:20, 13 декабря 2019
Футбол
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Игроки Манчестер Юнайтед / REUTERS

Украинские "Динамо" и "Александрия" пробиться в плей-офф не сумели.

Результаты матчей

Группа А

АПОЕЛ - "Севилья" - 1:0

"Карабах" - "Дюделандж" - 1:1

Итоговое положение команд: "Севилья" - 15 очков, АПОЕЛ - 10, "Карабах" - 5, "Дюделандж" - 4

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Группа В

"Копенгаген" - "Мальме" - 0:1

"Динамо" Киев - "Лугано" - 1:1

Итоговое положение команд: "Мальме" - 11 очков, "Копенгаген" - 9, "Динамо" Киев - 7, "Лугано" - 3

Группа С

"Базель" - "Трабзонспор" - 2:0

"Хетафе" - "Краснодар" - 3:0

Итоговое положение команд: "Базель" - 13 очков, "Хетафе" - 12, "Краснодар" - 9, "Трабзонспор" - 1

Группа D

ЛАСК - "Спортинг" - 3:0

ПСВ - "Русенборг" - 1:1

Итоговое положение команд: ЛАСК - 13 очков, "Спортинг" - 12, ПСВ - 8, "Русенборг" - 1

Группа E

"Клуж" - "Селтик" - 2:0

"Ренн" - "Лацио" - 2:0

Итоговое положение команд: "Селтик" - 13 очков, "Клуж" - 12, "Лацио" - 6, "Ренн" - 4

Группа F

"Стандард" - "Арсенал" - 2:2

"Айнтрахт" Франкфурт - "Витория Гимарайнш" - 2:3

Итоговое положение команд: "Арсенал" - 13 очков, "Айнтрахт" Франкфурт - 9, "Стандард" - 8, "Витория Гимарайнш" - 5

Группа G

"Рейнджерс" - "Янг Бойз" - 1:1

"Порту" - "Фейеноорд" - 3:2

Итоговое положение команд: "Порту" - 10 очков, "Рейнджерс" - 9, "Янг Бойз" - 8, "Фейеноорд" - 5

Группа H

"Эспаньол" - ЦСКА - 0:1

"Лудогорец" - "Ференцварош" - 1:1

Итоговое положение команд: "Эспаньол" - 11 очков, "Лудогорец" - 8, "Ференцварош" - 7, ЦСКА - 5

Группа I

"Вольфсбург" - "Сент-Этьен" - 1:0

"Гент" - "Александрия" - 2:1

Итоговое положение команд: "Гент" - 12 очков, "Вольфсбург" - 11, "Сент-Этьен" - 4, "Александрия" - 3

Группа J

"Боруссия" Менхенгладбах - "Истанбул" - 1:2

"Рома" - "Вольфсберг" - 2:2

Итоговое положение команд: "Истанбул" - 10, "Рома" - 9, "Боруссия" Менхенгладбах - 8, "Вольфсберг"

Группа K

"Вулверхэмптон" - "Бешикташ" - 4:0

"Слован" Братислава - "Брага" - 2:4

Итоговое положение команд: "Брага" - 14 очков, "Вулверхэмптон" - 13, "Слован" - 4, "Бешикташ" - 3

Группа L

"Манчестер Юнайтед" - АЗ - 4:0

"Партизан" - "Астана" - 4:1

Итоговое положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 13 очков, АЗ - 9, "Партизан" - 8, "Астана" - 3

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" не будет сеяным при жеребьевке плей-офф Лиги Европы.

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Теги: #Динамо#Лига Европы#Манчестер Юнайтед#Рома#Арсенал Лондон