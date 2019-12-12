Шахтер не попадет в посев при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы

"Горняков" может ждать сложный соперник.

Донецкий "Шахтер" после вылета из Лиги чемпионов выступит в плей-офф Лиги Европы.

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При жеребьевке 1/16 финала турнира команда Луиша Каштру не попадет в число сеяных.

Согласно регламенту, в ЛЕ переходят восемь команд, которые занимают третье место в группах ЛЧ. Они будут разделены пополам - 4 сеяных и 4 несеяных.

В список сеяных попадут клубы, которые набрали больше очков на групповом этапе. Это "Аякс" (10 очков), "Бенфика" (7), "Интер" (7) и "РБ Зальцбург" (7).

В несеяные попадут "Шахтер" (6), "Байер" (6), "Олимпиакос" (4) и "Брюгге" (3).

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы пройдет в понедельник, 16 декабря. Начало - в 14:00. Все участники этой стадии турнира станут известны после окончания последних поединков группового этапа Лиги Европы.

УНИАН ранее сообщал о том, что определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.