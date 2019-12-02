Золотой мяч-2019: итоги церемонии (фото)

Журнал France Football вручил награды лучшему футболисту, футболистке, молодому футболисту и вратарю года.

В Париже завершилась торжественная церемония вручения награды "Золотой мяч-2019".

Обладателем "Золотого мяча" в рекордный шестой раз стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Читайте такжеМесси в шестой раз в карьере получил Золотой мяч (видео)

У женщин награду получила американка Меган Рапино, которая вместе со своей сборной выиграла чемпионат мира.

Лучшим молодым футболистом года по версии France Football признан Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус"). Трофей имени Льва Яшина лучшему голкиперу, который вручался впервые, получил Алиссон Беккер ("Ливерпуль").

Также France Football назвал десятку лучших футболистов года.

"Золотой мяч". Результаты голосования. Топ-10

1. Лионель Месси ("Барселона")

2. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

3. Криштиану Роналду ("Ювентус")

4. Садио Мане ("Ливерпуль")

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

6. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

7. Алиссон Беккер ("Ливерпуль")

8. Роберт Левандовски ("Бавария")

9. Бернарду Силва ("Манчестер Сити")

10. Рияд Марез ("Манчестер Сити")

УНИАН ранее сообщал о том, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола пошутил о вручении "Золотого мяча".