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Действующий обладатель Золотого мяча впервые за 26 лет не попал в число претендентов на награду

16:57, 22 октября 2019
Футбол
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Лука Модрич / REUTERS

Как сообщает RMC Sport, Модрич стал первым лауреатом "Золотого мяча" за 26 лет, который не был номинирован на награду в следующем году.

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В предыдущий раз подобное произошло в 1993 году, когда в список претендентов на "Золотой мяч" не вошел Марко ван Бастен, который выиграл приз в 1992 году.

Напомним, в прошлом году Модрич прервал доминирование Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые выигрывали "Золотой мяч" по пять раз каждый на протяжении десяти лет.

В текущем сезоне Модрич играл за "Реал" лишь в четырех матчах.

Как сообщал УНИАН, лучшим футболистом года по версии ФИФА был признан Лионель Месси.

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Теги: #Золотой мяч#Лука Модрич