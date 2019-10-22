Действующий обладатель Золотого мяча впервые за 26 лет не попал в число претендентов на награду

Хорватский полузащитник Лука Модрич оказался за пределами списка из 30 футболистов.

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич не вошел в список претендентов на награду "Золотой мяч-2019".

Как сообщает RMC Sport, Модрич стал первым лауреатом "Золотого мяча" за 26 лет, который не был номинирован на награду в следующем году.

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В предыдущий раз подобное произошло в 1993 году, когда в список претендентов на "Золотой мяч" не вошел Марко ван Бастен, который выиграл приз в 1992 году.

Напомним, в прошлом году Модрич прервал доминирование Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые выигрывали "Золотой мяч" по пять раз каждый на протяжении десяти лет.

В текущем сезоне Модрич играл за "Реал" лишь в четырех матчах.

Как сообщал УНИАН, лучшим футболистом года по версии ФИФА был признан Лионель Месси.