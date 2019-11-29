"Перестаньте мучить людей": в сети эмоционально отреагировали на поражение Динамо в Лиге Европы

Болельщики называют поражение "Динамо" от "Мальме" "позорищем" и не понимают, что творится с клубом.

В сети бурно отреагировали на сенсационное поражение "Динамо" от "Мальме" в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

Киевляне потерпели поражение со счетом 3:4 и усложнили себе задачу выхода в плей-офф Лиги Европы.

Читайте такжеДинамо в меньшинстве на последних секундах уступило Мальме в Швеции

"4 гола от "Мальме" - это не просто очень много, это маленькая катастрофа", "Динамо", пожалуйста, повылетайте со всех турниров. Перестаньте мучить людей", "Динамо - дно, днище днищенское. Если после такого позора не уволить Михайличенко, не видать болельщикам хороших игр как ушей своих! Позорище!", "Когда после жеребьевки группового этапа Лиги Европы кто-то пошутил о том, что "Динамо" досталась группа смерти, никто не мог подумать, что это окажется не шуткой", "Вся жизнь футбол, а мы в ней "Динамо" Киев...", "Нам нужен новый турнир. Этот "Динамо" уже не тянет", - комментируют болельщики в Twitter.