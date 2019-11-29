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"Перестаньте мучить людей": в сети эмоционально отреагировали на поражение Динамо в Лиге Европы

01:06, 29 ноября 2019
Футбол
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Динамо потерпело поражение в Швеции / фото: ФК Динамо Киев

Киевляне потерпели поражение со счетом 3:4 и усложнили себе задачу выхода в плей-офф Лиги Европы.

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"4 гола от "Мальме" - это не просто очень много, это маленькая катастрофа", "Динамо", пожалуйста, повылетайте со всех турниров. Перестаньте мучить людей", "Динамо - дно, днище днищенское. Если после такого позора не уволить Михайличенко, не видать болельщикам хороших игр как ушей своих! Позорище!", "Когда после жеребьевки группового этапа Лиги Европы кто-то пошутил о том, что "Динамо" досталась группа смерти, никто не мог подумать, что это окажется не шуткой", "Вся жизнь футбол, а мы в ней "Динамо" Киев...", "Нам нужен новый турнир. Этот "Динамо" уже не тянет", - комментируют болельщики в Twitter.

УНИАН также сообщал о том, что главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал причины поражения от "Мальме".

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Теги: #Динамо#Лига Европы