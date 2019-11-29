"Перестаньте мучить людей": в сети эмоционально отреагировали на поражение Динамо в Лиге Европы
В сети бурно отреагировали на сенсационное поражение "Динамо" от "Мальме" в пятом туре группового этапа Лиги Европы.
Киевляне потерпели поражение со счетом 3:4 и усложнили себе задачу выхода в плей-офф Лиги Европы.
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"4 гола от "Мальме" - это не просто очень много, это маленькая катастрофа", "Динамо", пожалуйста, повылетайте со всех турниров. Перестаньте мучить людей", "Динамо - дно, днище днищенское. Если после такого позора не уволить Михайличенко, не видать болельщикам хороших игр как ушей своих! Позорище!", "Когда после жеребьевки группового этапа Лиги Европы кто-то пошутил о том, что "Динамо" досталась группа смерти, никто не мог подумать, что это окажется не шуткой", "Вся жизнь футбол, а мы в ней "Динамо" Киев...", "Нам нужен новый турнир. Этот "Динамо" уже не тянет", - комментируют болельщики в Twitter.
Динамо, пожалуйста, повылетайте со всех турниров. Перестаньте мучить людей.— Vitalii Volochai (@v1lat) 28 ноября 2019 г.
заслужена поразка Динамо у Швеції. 4 м'ячі від Мальмьо... це не просто забагато, це маленька катастрофа.— Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 28 ноября 2019 г.
Динамо вже перетворюється в аутсайдера еврокубків другого ешелону. Куди ж ще нижче падати? За зону ЛЕ боротись в чемпіонаті?— Герман Аксьом (@Hermanaksom) 28 ноября 2019 г.
Динамо - дно, днище днищенское. Если после такого позора не уволить Михайличенко, не видать болельщикам хороших игр как ушей своих! Позорище!— dr. aleksandr (@aleksandrphoto) 28 ноября 2019 г.
Что творится с Динамо Киев... pic.twitter.com/UKE9TXalCE— Slava Mikhalskiy 🇺🇦 (@terranoman94) 28 ноября 2019 г.
Вся жизнь футбол, а мы в нём Динамо Киев...— Vladislav Ovcharenko (@Luhanska_Hunta) 28 ноября 2019 г.
Когда после жеребьевки группового этапа Лиги Европы кто-то пошутил о том, что Динамо досталась группа смерти, никто не мог подумать, что это окажется не шуткой.#МальмеДинамо#Динамо— Serhii Darvinskyi (@darvinskyi) 28 ноября 2019 г.
#МальмеДинамо Нам потрібний новий турнір☝🏻 - цей вже Динамо не витягує🤷♂️— Yevhenii Hapon (@jackeug22) 28 ноября 2019 г.
На самом деле Джокер окончательно свихнулся после просмотров матчей динамо в еврокубках— xchinaskix (@xchinaskix) 28 ноября 2019 г.
FT: Мальме - Динамо 4:3... #fcdk#uel— Oleksii Beloschuk (@beloschuk) 28 ноября 2019 г.
Фізрук, дитячий садок, нєрви, картки, хєрова реалізація, гра в обороні, півзахист, голкіпер, бєсєдін - форвард, «капітан», валідол, заміни для слабаків... І так майже весь сезон 🤦🏼♂️ Тільки Київ, тільки Динамо 💪🏻 Далі буде! Невсеремось)) pic.twitter.com/uds2x1xhAR
УНИАН также сообщал о том, что главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал причины поражения от "Мальме".