"Сами виноваты": Михайличенко назвал причины поражения от Мальме

Тренер подчеркнул, что команда до последнего боролась за победу, но это в итоге привело к провалу.

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко подвел итоги поражения от шведского "Мальме" (3:4) на выезде в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

Специалист дал комментарий в эфире телеканала "Футбол 2".

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"Сами виноваты, что такой счет. Нельзя таймы начинать с пропущенных мячей. В первом тайме было много конструктива. Во втором тайме не получилась игра, не буду сейчас говорить о причинах. Допустили ошибки. Не было продолжения первого тайма.

Игра в первом тайме удалась за счет движения, предложений за спину, быстрого розыгрыша. Но эти голы, которые мы пропустили во втором тайме в самом начале. Они психологически сыграли не ту роль. Потом удаление непонятное", - заявил главный тренер.

Также Михайличенко отметил, что после перерыва команда стремилась к победе:

"Во втором тайме нам было намного тяжелее играть. Видно, что играли на результат вдесятером. Но чрезмерное желание выиграть помешало.

Мы продолжали играть в свою игру, у нас были возможности для контригры. Но, к сожалению, первые и последние минуты стали для нас роковыми".

Заключительный матч группового этапа "Динамо" проведет 12 декабря дома против швейцарского "Лугано". Только победа позволит киевскому клубу выйти в плей-офф Лиги Европы.

УНИАН ранее сообщал о всех результатах матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы.