Шахтер крупно проиграл Ман Сити в Юношеской лиге УЕФА

"Шахтер" U-19 потерял шансы на выход в плей-офф турнира

В рамках пятого тура Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" U-19 на выезде встречался со сверстниками из "Манчестер Сити".

Матч завершился разгромным поражением "горняков".

"Манчестер Сити" U-19 - "Шахтер" U-19 - 5:0

Голы: Роджерс (11), Деле-Баширу (23), Поведа (26), Туази (89), Бернабе (90+1)

"Шахтер" U-19: Трубин, Муравский, Драмбаев (Абдуллаев, 61), Козик, Якуба, Очеретько (Кобак, 62), Судаков, Мудрик (Свитюха, 87), Крыськив, Бондаренко (Кобылянский, 87), Гуров (Рудавский, 46)

После пяти туров "Шахтер", набрав всего 2 очка, уже потерял шансы на выход в плей-офф. У "Аталанты" - 10 очков, у загребского "Динамо" - 8, у "Ман Сити" - 7.

Как сообщал УНИАН, в четвертом туре Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" проиграл загребскому "Динамо", а "Динамо" Киев обыграло ПАОК.