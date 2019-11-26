Шахтер крупно проиграл Ман Сити в Юношеской лиге УЕФА
18:58, 26 ноября 2019Футбол
175 0
"Шахтер" U-19 потерял шансы на выход в плей-офф турнира
Юноши Ман Сити забили Шахтеру пять голов / фото: twitter.com/ManCityAcademy
В рамках пятого тура Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" U-19 на выезде встречался со сверстниками из "Манчестер Сити".
Матч завершился разгромным поражением "горняков".
"Манчестер Сити" U-19 - "Шахтер" U-19 - 5:0
Голы: Роджерс (11), Деле-Баширу (23), Поведа (26), Туази (89), Бернабе (90+1)
"Шахтер" U-19: Трубин, Муравский, Драмбаев (Абдуллаев, 61), Козик, Якуба, Очеретько (Кобак, 62), Судаков, Мудрик (Свитюха, 87), Крыськив, Бондаренко (Кобылянский, 87), Гуров (Рудавский, 46)
После пяти туров "Шахтер", набрав всего 2 очка, уже потерял шансы на выход в плей-офф. У "Аталанты" - 10 очков, у загребского "Динамо" - 8, у "Ман Сити" - 7.
Как сообщал УНИАН, в четвертом туре Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" проиграл загребскому "Динамо", а "Динамо" Киев обыграло ПАОК.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter