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Юношеская лига УЕФА: Шахтер уступил хорватам, Динамо разгромило греков (видео)

19:14, 06 ноября 2019
Футбол
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Динамовцы забили ПАОКу три гола / фото: ФК Динамо

Матч завершился поражением дончан - 0:1.

Единственный мяч на 61-й минуте на свой счет записал Томислав Кризманич. Таким образом, "горняки" остаются на последнем месте в группе, набрав два очка. У "Динамо" восемь очков в активе.

"Динамо" Загреб U-19 - "Шахтер" U-19 - 1:0

Голы: Кризманич, 61

"Шахтер" U-19: Трубин, Якуба, Муравский, Козик (Капинус, 81), Драмбаев (Рудаковский, 46), Судаков, Крысков (Кобилянский, 70), Очеретко (Кобак, 55), Абдулаев, Бондаренко, Мудрик (Свитюха, 81)

Киевское "Динамо" U-19 во втором раунде "Пути чемпионов" встречалось с греческим ПАОКом.

Подопечные Игоря Костюка полностью переиграли соперника и праздновали победу со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал Георгий Цитаишвили, а еще один результативный удар - на счету Ярослава Надольского.

Ответную игру команды проведут в Греции 27 ноября.

"Динамо" U-19 - ПАОК U-19 - 3:0

Голы: Цитаишвили, 10 (с пенальти), 45+1 (с пенальти), Надольский, 76

"Динамо": Нещерет, Скорко, Биловар, Забарный, Вивчаренко, Белошевский (Окоро, 46), Михайленко (Волошин, 22 (Бодня, 90+1)), Надольский, Цитаишвили (Ефименко, 79), Исаенко, Шулянский

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" U-19 в Юношеской лиге УЕФА в прошлом матче сыграл вничью с загребским "Динамо".

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Теги: #футбол#Юношеская лига УЕФА