Украинский клуб победой завершил выступление в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов

"Продэксим" выиграл у пражской "Спарты", но покинул турнир.

Украинский "Продэксим" провел заключительный матч в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов.

В третьем туре херсонский клуб встречался с чешской "Спартой" и сумел одержать победу со счетом 5:2.

Дублями в составе "Продэксима" отличились Михаил Волянюк и Михаил Зварич. Еще один мяч провел Петр Шотурма.

По итогам трех туров "Продэксим" набрал 6 очков и не сумел пробиться в финальный раунд главного турнира Старого света. Первое место и путевку в решающий этап досрочно завоевала испанская "Барселона".

Как сообщал УНИАН, ранее в рамках элит-раунда "Продэксим" обыграл белорусскую "Столицу" (2:1) и уступил "Барселоне" (2:4).