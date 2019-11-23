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Украинский клуб победой завершил выступление в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов

13:38, 23 ноября 2019
Футбол
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Продэксим одержал две победы в трех матчах / фото: mfc-prodexim.com.ua

В третьем туре херсонский клуб встречался с чешской "Спартой" и сумел одержать победу со счетом 5:2.

Дублями в составе "Продэксима" отличились Михаил Волянюк и Михаил Зварич. Еще один мяч провел Петр Шотурма.

По итогам трех туров "Продэксим" набрал 6 очков и не сумел пробиться в финальный раунд главного турнира Старого света. Первое место и путевку в решающий этап досрочно завоевала испанская "Барселона".

Как сообщал УНИАН, ранее в рамках элит-раунда "Продэксим" обыграл белорусскую "Столицу" (2:1) и уступил "Барселоне" (2:4).

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Теги: #футзал