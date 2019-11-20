Украинский клуб с победы стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов
Херсонский "Продэксим" провел первый матч в рамках элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу.
Представитель Украины в Минске обыграл хозяев площадки - белорусскую "Столицу".
Встреча завершилась победой "Продэксима" со счетом 2:1. В составе украинского клуба отличились Ричард Давид и Михаил Волянюк. Оба мяча были забиты в большинстве.
На групповом этапе в рамках группы D "Продэксим" также сыграет с испанской "Барселоной" (21 ноября) и чешской "Спартой" (23 ноября). Поединки пройдут в Минске.
Победитель группы выйдет в финальный турнир, который пройдет в апреле.
Отметим, что на предыдущем этапе Лиги чемпионов "Продэксим" занял первое место в одной группе с португальской "Бенфикой", азербайджанским "Аразом" и бельгийским клубом "Халле Гооик".
УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины дошла до четвертьфинала на ЧМ по мини-футболу.