Украинский клуб с победы стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов

"Продэксим" в первом матче обыграл минскую "Столицу".

Херсонский "Продэксим" провел первый матч в рамках элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу.

Представитель Украины в Минске обыграл хозяев площадки - белорусскую "Столицу".

Встреча завершилась победой "Продэксима" со счетом 2:1. В составе украинского клуба отличились Ричард Давид и Михаил Волянюк. Оба мяча были забиты в большинстве.

На групповом этапе в рамках группы D "Продэксим" также сыграет с испанской "Барселоной" (21 ноября) и чешской "Спартой" (23 ноября). Поединки пройдут в Минске.

Победитель группы выйдет в финальный турнир, который пройдет в апреле.

Отметим, что на предыдущем этапе Лиги чемпионов "Продэксим" занял первое место в одной группе с португальской "Бенфикой", азербайджанским "Аразом" и бельгийским клубом "Халле Гооик".

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины дошла до четвертьфинала на ЧМ по мини-футболу.