Обвиняют в избиении девушек: легионер Динамо угодил в скандал на родине
Защитника киевского "Динамо" Карлоса Самбрано в Перу обвинили в насилии в отношении женщин.
Об этом сообщает libero.pe.
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Отмечается, что в эфире одной из перуанских ТВ-передач был показан сюжет с двумя девушками, которые утверждают, что Самбрано и его охранники применили в их отношени силу. Одна из жертв - несовершеннолетняя. Инцидент произошел в ходе вечеринки.
"Они напали на меня, это были люди Карлоса Самбрано. Он также бил меня, он ударил меня по лицу", - сказала одна из жертв, продемонстрировав побои.
Пострадавшие уже написали заявления в полицию.
Сам Самбрано отрицает свою причастность к инциденту. Футболист заявил, что уже уезжал на машине и "видел только 30 секунд из той ситуации". Он также подчеркнул, что девушка "хочет стать известной" благодаря ТВ, передает elbocon.pe.
Напомним, недавно Самбрано находился в Перу, куда прилетал в расположение национальной сборной.
В текущем сезоне защитник не провел в составе "Динамо" ни одного матча.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Самбрано раскритиковал "Динамо" за плохую организацию.