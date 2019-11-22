Обвиняют в избиении девушек: легионер Динамо угодил в скандал на родине

Карлос Самбрано оказался в эпицентре скандала в Перу.

Защитника киевского "Динамо" Карлоса Самбрано в Перу обвинили в насилии в отношении женщин.

Об этом сообщает libero.pe.

Читайте такжеПощечины вместо тактики: тренер турецкой команды побил футболистов в перерыве матча (видео)

Отмечается, что в эфире одной из перуанских ТВ-передач был показан сюжет с двумя девушками, которые утверждают, что Самбрано и его охранники применили в их отношени силу. Одна из жертв - несовершеннолетняя. Инцидент произошел в ходе вечеринки.

"Они напали на меня, это были люди Карлоса Самбрано. Он также бил меня, он ударил меня по лицу", - сказала одна из жертв, продемонстрировав побои.

Пострадавшие уже написали заявления в полицию.

Сам Самбрано отрицает свою причастность к инциденту. Футболист заявил, что уже уезжал на машине и "видел только 30 секунд из той ситуации". Он также подчеркнул, что девушка "хочет стать известной" благодаря ТВ, передает elbocon.pe.

Напомним, недавно Самбрано находился в Перу, куда прилетал в расположение национальной сборной.

В текущем сезоне защитник не провел в составе "Динамо" ни одного матча.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Самбрано раскритиковал "Динамо" за плохую организацию.