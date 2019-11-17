Украина и Португалия - на Евро-2020: итоговая таблица отборочной группы В

Украина и Португалия вышли на чемпионат Европы-2020.

Завершились все матчи квалификации на Евро-2020 в отборочной группе В, в которой выступала сборная Украины.

Подопечные Андрея Шевченко, которые в заключительном туре сыграли вничью с Сербией, по итогам квалификации одержали шесть побед при двух ничьих, набрали 20 очков, забили 17 голов, а пропустили 4.

Со второго места в группе В на Евро-2020 вышли действующие чемпионы Европы - португальцы. В заключительном туре сборная Португалии со счетом 2:0 обыграла сборную Люксембурга. Португальцы на 3 очка опередили сербов.

Жеребьевка группового этапа Евро-2020 состоится 30 ноября.

Как сообщал УНИАН, в матче отбора на Евро-2020 против Сербии украинцы ушли от поражения на последних секундах.