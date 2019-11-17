Гол на последних секундах спас Украину от поражения в заключительном матче отбора на Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью в выездном поединке против сборной Сербии.

Сборная Украины в заключительном матче отбора на Евро-2020 в Белграде играла против сборной Сербии. Украинцы, которые еще в октябре гарантировали себе выход на чемпионат Европы, завершили квалификацию ничейным результатом.

Сербской сборной удалось быстро выйти вперед. Мяч в штрафной сборной Украины попал в руку Николая Матвиенко, арбитр указал на "точку", и Душан Тадич уверенно реализовал пенальти.

Отличный шанс, чтобы отыграться, у нашей сборной был в середине тайма, однако после удара Андрея Ярмоленко сербов спасла штанга.

Сравнять счет Украина смогла на 32-й минуте - Виктор Цыганков навесил на линию вратарской, а Роман Яремчук нанес точный удар головой.

Сербия вновь повела в счете на 56-й минуте. После подачи справа мяч на дальней штанге нашел Александара Митровича, которому никто не помешал точно пробить в угол.

От поражения Украину спас Артем Беседин, который во втором тайме вышел на замену. На третьей добавленной минуте форвард "Динамо" нанес точный удар из центра штрафной.

Украина набрала 20 очков и финишировала в квалификации на первом месте в группе В.

Сборная Сербии (14 очков) в отборочной группе В заняла третье место, а вслед за Украиной на Евро-2020 вышла Португалия (17 очков).

Отметим, что сборная Украины впервые в истории ни разу не проиграла в календарном году, а также гарантировала себе место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020.

Сербия - Украина - 2:2

Голы: Тадич, 9 (с пенальти), Митрович, 56 - Яремчук, 32, Беседин, 90+3

Сербия: Райкович, Родич, Коларов, Миленкович, Ник. Максимович, Нем. Максимович (Миливоевич, 76), Гудель, Радоньич (Милинкович-Савич, 82), Ляйич (Гачинович, 69), Тадич, Митрович

Украина: Пятов, Миколенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Малиновский (Шахов, 88), Коваленко (Шепелев, 77), Цыганков (Беседин, 77), Ярмоленко, Яремчук

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины провела товарищеский матч против сборной Эстонии, в котором одержала минимальную победу.